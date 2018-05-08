Кыргызстан и Турция реализуют совместные проекты в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Кыргызстана Космосбек Чолпонбаев посетил Кыргызско-Турецкую государственную больницу, где провел встречу с координатором Бишкекского офиса Турецкого управления по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Республики Турция «ТИКА» Али Муслу. Об этом сообщает ИА "Кабар" со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию строительства Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы. Али Муслу сообщил, что строительство больницы фактически завершено, установлено немедицинское оборудование, больница готова к сдаче в эксплуатацию.

На сегодняшний день обсуждается текст проекта Соглашения, которая должна проходить ратификацию. Кыргызская сторона ожидает получить окончательный ответ турецкой стороны относительно текста проекта Соглашения, подготовленный кыргызской стороной с учетом всех замечаний и предложений в процессе согласования.

Минздрав второй раз проводит согласования с госорганами данного текста проекта Соглашения и со стороны госорганов и комитетов Жогорку Кенеша были замечания и предложения по тексту проекта Соглашения, предложенной турецкой стороной. Стороны выразили уверенность, что окончательный вариант Соглашения будет в скором времени подписан.