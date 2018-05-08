Джавид Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся со следующего года

8 мая 2018 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнутся с 2019 года, сказал журналистам во вторник глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, они начнутся после получения заказанных у Stadler пассажирских поездов.

"Я недавно встречался с представителями Stadler, и, по их словам, поезда будут переданы в начале следующего года", - сказал Гурбанов.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Он отметил, что тарифы на пассажирские перевозки будут согласовываться с Грузией и Турцией, а итоговое решение примут на правительственном уровне.

(Автор: Максим Цурков)

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