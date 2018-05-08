Kapital Bank представил проект "Мобильная электронная подпись"

8 мая 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank впервые в Азербайджане представил проект «Мобильная электронная подпись», сообщает банк во вторник.

Седьмого мая 2018 года состоялась презентация проекта «Мобильная электронная подпись» между Kapital Bank и министерством транспорта, связи и высоких технологий, а также с Информационно-вычислительным центром. Этот проект, наряду с удобной системой проведения банковских операций, позволит быстро, безопасно в электронной форме подписывать документы.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и директор департамента банковских продуктов Игбал Рустамов, также директор отдела по маркетингу Информационного-вычислительного центра Джейхун Мамедов, заместитель директора Национального центра сертификационных услуг Хабиб Аббасов и другие лица.

«В конце прошлого года Наблюдательным советом Kapital Bank была утверждена стратегия на 2018-2020 годы, где развитие цифрового банкинга указано в качестве приоритетного направления. В связи с этим мы в начале текущего года запустили обновленную версию нашего мобильного приложения. До конца текущего года предусматривается предоставление нашим клиентам цифрового филиала, действующего по новой концепции. Работы в этом направлении уже начаты», - отметил заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Нахид Зейналов.

Следует отметить, в рамках этого проекта клиенты Kapital Bank смогут получить сертификаты «Мобильная электронная подпись». Уполномоченный сотрудник Kapital Bank обеспечит клиента электронной подписью в течении пяти минут. Проект будет играть важную роль и в развитии мобильного банкинга.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Kapital Bank запустит первый в Азербайджане виртуальный филиал
ИКТ 7 мая 11:41
Kapital Bank в Джоджуг Марджанлы!
Бизнес 3 мая 11:16
Специальное предложение ко дню Республики от Kapital Bank
Бизнес 1 мая 14:03
До конца льготной кампании Kapital Bank осталось 6 дней!
Бизнес 24 апреля 11:19
В азербайджанском Kapital Bank новые назначения
Бизнес 17 апреля 15:06
Активы Kapital Bank превысили три миллиарда манатов
Бизнес 16 апреля 12:41
Манат, доллар и евро в единой карте
Бизнес 13 апреля 13:02
BirKart стал доступен всем!
Бизнес 10 апреля 12:40
Управляй всеми платежными картами с BirBank!
Бизнес 6 апреля 10:49
Kapital Bank открыл обновленный филиал "Агдаш"
Бизнес 3 апреля 10:33
Получи свой первый кредит от Kapital Bank со скидкой
Бизнес 2 апреля 11:16
Скидка в Kapital Bank продолжается
Бизнес 27 марта 16:42
Азербайджанский Kapital Bank начинает выплату дивидендов
Бизнес 16 марта 15:03
Kapital Bank будет работать в праздничные дни
Бизнес 16 марта 14:17
Международные эксперты провели в Баку семинар о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями
Бизнес 14 марта 10:41
Представлен обновленный сайт системы "Хазри"
Бизнес 13 марта 10:54
BirKart стал доступен всем!
Бизнес 12 марта 10:14
Накануне праздников 280 клиентов Kapital Bank выиграли по 50 манатов
Бизнес 7 марта 10:33