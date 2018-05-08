Президент Узбекистана принял меры по стабилизации обеспечения внутреннего рынка цементом

БАКУ /Trend/ - Недостаточные объёмы производства цемента в Узбекистане и действующие механизмы ценообразования на него, оказывает негативное воздействие на обеспечение качественного и своевременного завершения строительства объектов.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёев «О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка цементом» от 8 мая 2018 года.

В соответствии с документом предприятия-монополисты будут реализовывать цемент в объеме 2 миллионов тонн по двусторонним договорам со стопроцентной предоплатой по цене 367 тысяч сумов за тонну (с НДС) подрядным организациям, осуществляющим строительство доступного жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры и водохозяйственных объектов за счет централизованных источников.

Глава Узбекистана также увеличил производителям цемента порог, после которого получаемая выручка считается сверхприбылью.

В частности, размер налогооблагаемой базы для цемента выросла с 145 тысяч до 280 тысяч сумов за 1 тонну продукта, а также клинкера – с 120 тысяч до 260 тысяч сумов.

Президент предоставил Кабинету министров право на пересмотр размера налогооблагаемой базы, исходя из конъюнктуры цен на биржевых торгах.

Официальный курс на 8 мая составляет 8059,24 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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