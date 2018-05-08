TISCO отправила состав со сталью в Москву в рамках ж/д перевозок Китай-Европа

8 мая 2018 16:50 (UTC+04:00)

Тайюаньский металлургический комбинат (Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd, TISCO), крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали, отправил состав со своей продукцией в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай - Европа, сообщает агентство "Синьхуа".

Поезд, груженый почти тысячью тонн листовой стали, четвертого мая отправился из города Тайюань, административного центра провинции Шаньси (Северный Китай), и ему предстоит преодолеть 8800 километров пути. Маршрут следования поезда: Тайюань - Маньчжоули - Москва (станция Орехово-Зуево).

Ранее, как рассказали в компании TISCO, грузы необходимо было доставлять сначала в порт Тяньцзинь железнодорожным транспортом, оттуда - морем до Санкт-Петербурга и далее автотранспортом в Москву. Ситуацию изменил новый сервис, запущенный в 2017 году китайскими железнодорожниками, согласно которому специализированные перевозки организуются под потребности компаний, поставляющих свою продукцию за границу. Как отмечается, это позволяет снизить транспортные издержки и сократить время в пути - до пятой части времени, необходимого при морской перевозке.

Провинция Шаньси включилась в маршрут железнодорожных контейнерных перевозок Китай - Европа в феврале 2017 года, когда по нему был отправлен первый поезд из этого региона. Всего в прошлом году из Шаньси было отправлено 10 поездов.

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