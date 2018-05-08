Китай планирует построить 10 комплексов морских рыбных портов

Национальный комитет реформ и развития и министерство сельского хозяйство и сельских дел КНР совместно опубликовали «План строительства морских рыбных портов по всей стране (2018-2025 гг.)», сообщает People's Daily.

В документе отмечается, что будет построено 10 портов на Ляодунском полуострове, в Бохайском заливе, на Шаньдунском полуострове, в провинции Цзянсу и других местах.

Согласно документу, к 2025 году в Китае будет создано 64 центральные рыбацкие гавани, 85 рыбных портов первой степени, безопасное укрытие будет предоставлено для 21,043 миллиона рыболовных судов, сформируется 10 комплексов приморских рыбных портов, 93 экономические зоны рыбных портов, вместе с этим, будет дан толчок комплексному развитию первичного, вторичного и третичного секторов экономики, образуется промышленный масштаб ценностью в триллионы юаней.

В последующие семь лет будут построены 10 комплексов рыбных портов на Ляодунском полуострове, Бохайском заливе, Шаньдуне, Цзянсу, Шанхае-Цзянсу, в юго-восточном приморском направлении, Гуандуне, заливе Бэйбу, на острове Хайнань и в Южно-Китайском море, а также 93 экономические зоны вокруг рыбных портов, в том числе и в районе Люйшунькоу провинции Ляонин.

В «Плане» отчетливо отмечено, что Китай занимает первое место в мире по количеству рыболовных судов, рыбаков и объему продуктов водного промысла. Морское рыболовное хозяйство является традиционной фундаментальной индустрией Китая, а также важным источником жизни для 3 млн. рыбаков страны. Валовый объем продуктов водного промысла КНР составляет 34,1 миллиона тонн, масштаб морских уловов достигает 13,15 миллиона тонн. В настоящее время Китай имеет в своем распоряжении 277,4 тысяч рыболовных судов, численность традиционных рыбаков составляет 3,055 миллиона.

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