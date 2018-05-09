ЕС продолжит поддерживать Баку в процессе превращения в торговый хаб

9 мая 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Баку в процессе превращения в торговый хаб.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в своем видеообращении к участникам Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней (IAPH) в Баку.

По его словам, географическое расположение Азербайджана позволяет стране играть ключевую роль в объединении Европы и Азии.

"Коммуникация - это одна из 20 задач, которые должны быть реализованы до 2020 года в рамках программы ЕС "Восточное партнерство". Как мы отмечали, это один из ключевых факторов для экономического развития и объединения людей, делая наши народы сильнее, и создавая платформу для обмена опытом", - отметил Хан.

По его словам, ЕС выделил грант в размере 150 миллионов евро до 2020 года на реализацию инфраструктурной программы TEN-T (ТрансЕвропейская транспортная сеть).

"Это поможет привлечь более одного миллиарда евро инвестиций в программу, в рамках долгосрочного инвестиционного плана. Мы инвестируем в необходимую инфраструктуру в тесном сотрудничестве с международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк", - добавил Хан.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция по портам (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из различных стран мира, в том числе Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В переговорах по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном наблюдается прогресс - замминистра
Политика 7 мая 16:40
ЕС заинтересован развивать отношения с Азербайджаном в сфере транспорта и логистики
Бизнес 2 мая 11:31
ЕС запустил новые проекты в Азербайджане и Грузии
Бизнес 2 апреля 08:00
Узбекистан и ЕС обсудят сотрудничество
Узбекистан 12 марта 10:43
Совет ЕС впервые назначил женщину главой Европола
Европа 8 марта 17:20
Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром ЕС
Политика 17 февраля 21:28
Южный газовый коридор служит интересам, как Азербайджана, так и ЕС - Могерини
Бизнес 9 февраля 17:04
Лукашенко: "Восточное партнерство" не должно стать политизированной организацией
Беларусь 30 января 12:56
ЕС надеется на подписание авиационного соглашения с Азербайджаном в этом году
Политика 12 января 20:59
ЕС намерен продолжить динамичное сотрудничество с Азербайджаном в 2018 г.
Политика 12 января 20:28
Резолюция ЕС о признании территориальной целостности Азербайджана - результат внешней политики Президента Ильхама Алиева - вице-спикер
Политика 23 декабря 2017 14:43
ЕС озадачен позицией своего представительства в ОБСЕ
Политика 19 декабря 2017 21:27
Мировое сообщество призывает Японию прекратить китобойный промысел в Антарктике
В мире 18 декабря 2017 20:46
Еврокомиссар о новом соглашении между ЕС и Азербайджаном
Политика 18 декабря 2017 19:11
Саммит "Восточного партнерства" определит новые направления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном
Бизнес 24 ноября 2017 11:18
За 10 лет ЕС инвестировал в экономику Азербайджана $21 млрд – министр (ФОТО)
Бизнес 24 ноября 2017 11:08
ЕС и Азербайджан реализуют еще один проект в сфере статистики
Бизнес 24 ноября 2017 10:51
Саммит «Восточного партнерства» придаст новую динамику отношениям между ЕС и Азербайджаном - еврокомиссар (Эксклюзив)
Политика 22 ноября 2017 17:00