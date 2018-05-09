ЕС продолжит поддерживать Баку в процессе превращения в торговый хаб

По его словам, географическое расположение Азербайджана позволяет стране играть ключевую роль в объединении Европы и Азии.

"Коммуникация - это одна из 20 задач, которые должны быть реализованы до 2020 года в рамках программы ЕС "Восточное партнерство". Как мы отмечали, это один из ключевых факторов для экономического развития и объединения людей, делая наши народы сильнее, и создавая платформу для обмена опытом", - отметил Хан.

По его словам, ЕС выделил грант в размере 150 миллионов евро до 2020 года на реализацию инфраструктурной программы TEN-T (ТрансЕвропейская транспортная сеть).

"Это поможет привлечь более одного миллиарда евро инвестиций в программу, в рамках долгосрочного инвестиционного плана. Мы инвестируем в необходимую инфраструктуру в тесном сотрудничестве с международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк", - добавил Хан.