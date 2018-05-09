Китайско-российский широкофюзеляжный самолет CR929 совершит первый полет к 2025 году

9 мая 2018 17:45 (UTC+04:00)

Первый полет совместно разрабатываемого Китаем и Россией самолета CR929 должен состояться в 2025 году. Об этом, как сообщает онлайн-издание "Жэньминь жибао", было отмечено на Саммите по развитию военной и гражданской авиации Китая - 2018 в районе Яньлян города Сиань.

Главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган заявил, что проект CR929 реализуется согласно плану, сейчас стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера.

Кроме того, главный конструктор самолетов Y-20, AG600 и C919 Тан Чанхун и конструктор AG-600 Хуан Линцай выступили с тематической речью на саммите.

Тан Чанхун отметил, что самолет Y-20 успешно совершил несколько испытательных полетов, самолеты будут поставлены по плану. В своем выступлении он также призвал к созданию цельной системы безопасности авиационной промышленности.

Конструктор AG-600 Хуан Линцай рассказал, что в настоящее время ускоряются разработка и исследование самолета-амфибии AG600, и в конце июля состоится взлет с водной поверхности. Начало коммерческой эксплуатации серийных AG-600 планируется на 2021 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Японии рассказали о желаемых результатах от саммита лидеров США и КНДР
Другие страны 2 мая 19:39
Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Японии - СМИ
Другие страны 22 апреля 12:22
Казахстанская авиация переходит с метрической системы измерения на футовую
Бизнес 16 апреля 09:50
Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты (ФОТО)
Китай 9 апреля 17:16
В Узбекистане началось строительство аэропорта деловой авиации
Бизнес 6 апреля 19:55
Таджикистан и Россия уладили авиационные разногласия
Туризм 4 апреля 18:05
Авиационные разногласия между Таджикистаном и Россией продолжаются
Таджикистан 3 апреля 10:41
В Хельсинки из-за возгорания багажа задержали авиарейс
Европа 2 марта 23:19
В Дубае объявили о создании Глобальной коалиции счастья
В мире 13 февраля 04:00
В США самолёт приземлился «на спину»
США 31 января 07:15
Видео с виртуозной посадкой самолета напугало пользователей Сети
Европа 20 января 04:06
ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте - СМИ
Турция 18 января 01:19
В Турции самолет выехал со взлетно-посадочной полосы
Турция 14 января 15:53
В США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси
США 5 января 05:58
Самолет "Москва - Баку", сделавший экстренную посадку в Волгограде из-за повышения давления у пассажира, вылетел из Волгограда в Баку
Общество 30 декабря 2017 15:58
Самолет приземлился в Волгограде из-за курильщика
Россия 26 декабря 2017 02:41
ЦК КПК и Госсовет КНР поздравили участников проекта создания самолета-амфибии с успешным полетом (ФОТО)
Китай 25 декабря 2017 18:20
Разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия совершил первый полет
Китай 25 декабря 2017 18:11