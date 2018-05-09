Китайско-российский широкофюзеляжный самолет CR929 совершит первый полет к 2025 году

Первый полет совместно разрабатываемого Китаем и Россией самолета CR929 должен состояться в 2025 году. Об этом, как сообщает онлайн-издание "Жэньминь жибао", было отмечено на Саммите по развитию военной и гражданской авиации Китая - 2018 в районе Яньлян города Сиань.

Главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган заявил, что проект CR929 реализуется согласно плану, сейчас стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера.

Кроме того, главный конструктор самолетов Y-20, AG600 и C919 Тан Чанхун и конструктор AG-600 Хуан Линцай выступили с тематической речью на саммите.

Тан Чанхун отметил, что самолет Y-20 успешно совершил несколько испытательных полетов, самолеты будут поставлены по плану. В своем выступлении он также призвал к созданию цельной системы безопасности авиационной промышленности.

Конструктор AG-600 Хуан Линцай рассказал, что в настоящее время ускоряются разработка и исследование самолета-амфибии AG600, и в конце июля состоится взлет с водной поверхности. Начало коммерческой эксплуатации серийных AG-600 планируется на 2021 год.

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