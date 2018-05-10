Испанские предприниматели заинтересованы свободными экономическими зонами Узбекистана

10 мая 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата испанского города Барселоны провела презентацию, посвященную экономическому потенциалу Узбекистана, передаёт узбекское информационное агентство «Жахон».

Согласно информации, делегация Узбекистана ознакомила испанских коллег с существующими в республике условиями для ведения бизнеса: наличия правовых гарантий, политической и экономической стабильности, выгодного географического расположения страны.

В мероприятии приняли участие представители администрации города и деловых кругов, а также работники местной прессы.

Испанских бизнесменов заинтересовали возможности свободных экономических зон Узбекистана, таких как «Джизака», «Навои», «Коканд», «Гиджуван», «Хазарасп», «Ангрен» и «Ургут».

Европейские предприниматели считают, что подобные презентации предоставляют их бизнесу существенные новые возможности. Это связано с тем, что Узбекистан для многих является малоизвестным направлением, и опыт таких испанских компаний как Maxam и Talgo, которые активно работают с республикой, крайне полезен.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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