ЕБРР улучшил прогнозы по росту экономики Казахстана

10 мая 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту экономики Казахстана на 2018 год с 3,5 до 3,9 процента, следует из обновленного отчета банка Regional Economic Prospects.

На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,8 процента.

Прогнозы ЕБРР относительно роста экономики Казахстана в 2016 и 2017 годах составили 1,1 и 4 процента соответственно.

Напомним, что экономика Казахстана за январь-февраль 2018 выросла на 4 процента.

В годовом выражении инфляция составила 6,5 процента (февраль 2018 года, по сравнению к февралю 2017 года). Рост инфляции в Казахстане в феврале 2018 года составил 0,7 процента по сравнению с январем 2018 года, а по сравнению с декабрем 2017 года - 1,3 процента.

Международные резервы Казахстана увеличились на 2 процента до 90,8 миллиарда долларов. Золотовалютные резервы выросли на 2,2 процента до 31,4 миллиарда долларов. Активы Национального фонда выросли на 1,8 процента - до 59,4 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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