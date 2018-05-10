Индикатор KazPrime остается стабильным

10 мая 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,25 процента годовых, по результатам фиксинга на 10 мая 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что индикатор KazPrime остается стабильным на протяжении 20 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕБРР улучшил прогнозы по росту экономики Казахстана
Бизнес 11:28
Нацбанк о предварительном платежном балансе, импорте и экспорте Казахстана
Бизнес 10:16
В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане
Казахстан 9 мая 10:40
Глава Казахстанских железных дорог о транспортировке грузов через Грузию, Азербайджан и Турцию
Бизнес 8 мая 18:41
Оглашены сроки следующего заседания Международной ассоциации ТМТМ
Бизнес 8 мая 17:06
Казахстан может наладить перевозку угля через грузинские порты
Энергетика 8 мая 14:25
Участники Транскаспийского маршрута прорабатывают способы дальнейшего увеличения транспортировки
Бизнес 8 мая 12:37
СМИ ОИС поддержал совместную декларацию президентов Казахстана и Турции
Казахстан 8 мая 11:12
Сотни казахстанских компаний представляют свою продукцию на выставке в Астане
Бизнес 7 мая 16:44
Финансовое положение АО «Банк Астаны» не стабильно - S&P
Бизнес 7 мая 13:00
В Казахстане отмечают день защитника отечества
Казахстан 7 мая 11:48
Объем депозитов в банках Казахстана уменьшился
Бизнес 7 мая 11:11
В Астане состоится первый узбекско-казахский форум
Бизнес 7 мая 09:20
Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд
Казахстан 6 мая 12:36
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Казахстане
Казахстан 6 мая 12:05
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 5 мая 15:12
ИБР профинансирует реконструкцию трассы из Казахстана в Россию
Бизнес 5 мая 14:17
Узбекистан и Казахстан обсудили транзит казахстанского газа
Энергетика 5 мая 14:10