Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

10 мая 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 24 банка, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произойдет незамедлительно) составил 327,33 тенге за доллар при объеме торгов 194,200 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 388,50 тенге за евро при объеме торгов 700 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 327,63 тенге за доллар (-1,22 тенге, по сравнению с предыдущим днем торгов), суммарный объем торгов – 279,700 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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