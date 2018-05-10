Назначен новый директор IFC по Европе и Центральной Азии

10 мая 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вибке Шлемер назначена новым директором Международной финансовой корпорации (IFC) по региону Европа и Центральная Азия, куда также входит и Азербайджан, сообщает в четверг IFC.

Согласно сообщению, Шлемер обладает более чем двадцатилетним опытом в области проектного и корпоративного финансирования, а также в управлении частным капиталом в таких отраслях, как энергетика, транспорт, телекоммуникации и технологии. До своего назначения Шлемер управляла инфраструктурными инвестициями IFC в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Шлемер приступила к работе в IFC в 2004 году в качестве сотрудника по инвестициям в группе телекоммуникаций, средств массовой информации и технологий (TMT), базирующейся в Вашингтоне. Ее последующий региональный опыт включает в себя Европу и Центральную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, а также регион Восточной Азии и Тихого океана.

Ранее Шлемер также работала в Европейском инвестиционном банке в Люксембурге (EIB), а также в Германской инвестиционной корпорации (DEG).

Шлемер приступила к своим новым обязанностям с первого мая 2018 года.

Азербайджан стал членом Международной финансовой корпорации в 1995 году. С начала сотрудничества IFC выделил свыше 500 миллионов долларов на проекты в Азербайджане, охватывающие сферы финансовых услуг, инфраструктуры и производства.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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