Официальный курс маната к мировым валютам на 11 мая (Версия 2)

11 мая 2018 09:42 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:16)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0255 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

11.05.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0255

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2807

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0749

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8453

1 бразильский реал

1 BRL

0.4789

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.138

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1591

1 чешская крона

1 CZK

0.0795

1 чилийский песо

1 CLP

0.2723

1 китайский юань

1 CNY

0.2679

1 датская крона

1 DKK

0.2719

1 грузинский лари

1 GEL

0.6938

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0253

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2998

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0121

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.1965

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6947

1 израильский шекель

1 ILS

0.4766

1 канадский доллар

1 CAD

1.3317

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6351

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4304

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0884

1 молдавская лея

1 MDL

0.1026

1 египетский фунт

1 EGP

0.0958

1 норвежская крона

1 NOK

0.2125

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.4764

1 российский рубль

1 RUB

0.0275

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2712

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4272

1 турецкая лира

1 TRY

0.4006

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0572

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1899

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0649

100 японских иен

100 JPY

1.5531

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1836

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