Экономика Узбекистана – одна из самых диверсифицированных в Центральной Азии

Экономика Республики Узбекистан является одной из самых диверсифицированных в Центральной Азии. В первые годы независимости основной экспортной статьёй Узбекистана являлся хлопок, доля которого составляла почти 60 процентов в структуре экспорта. В последнее время эта тенденция меняется: порядка 80 процентов экспорта страны приходится на долю обрабатывающей отрасли.

За последние 10 лет наибольший рост продемонстрировала пищевая отрасль – в 14,1 раза, автомобилестроение – в 12 раз, нефтехимия – в 11,7 раза, и текстильная и кожевенно-обувная промышленность – в 5 раз. Республика успешно осуществляет поставки более 10 тысяч высококачественной, конкурентоспособной, соответствующей всем мировым стандартам и требованиям продукции в более 160 стран мира.

На сегодняшний день особое внимание уделяется стимулированию и упрощению экспортной деятельности. Только за предыдущий год введён порядок экспорта товаров без предоплаты и гарантийных обязательств. Расширено действие налоговых льгот при экспорте. Произведена либерализация валютного рынка, приняты другие меры.

Богатая сырьевая база по выращиванию хлопка создаёт особые перспективы в текстильной отрасли Узбекистана, который является крупнейшим в мире производителем натуральных текстильных волокон и одним из основных производителей хлопчатобумажной пряжи и трикотажа. В республике производится и экспортируется широкий ассортимент готовой текстильной продукции от чулочно-носочных изделий до верхней одежды и спецодежды в более чем 100 стран мира. Отдельное направление занимают кожевенные и ковровые изделия. В республике успешно осуществляют деятельность крупнейшие совместные предприятия с ведущими компаниями мира по производству высококачественной текстильной продукции.

Узбекистан является единственным производителем в полном цикле легковых автомобилей и коммерческой техники на территории Центральной Азии. Годовая мощность производства легковых автомобилей составляет более 300 тысяч единиц. Кроме того, выпускается широкая номенклатура коммунальной спецтехники и сельскохозяйственной техники, в том числе мусоросборочные и поливные машины, кареты скорой помощи, тракторы, прицепы, зерноуборочные комбайны, хлопкоуборочные машины и многие другие.

Принятые широкомасштабные меры, направленные на развитие пищевой отрасли, позволили наладить в Узбекистане производство почти всех видов продовольственных товаров: молочная, мясная, кондитерская, сахарная, масло-жировая, табачная продукция, пиво и безалкогольные напитки и другое. Узбекистан занимает лидирующую позицию по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции, сухофруктов, бахчевых и бобовых культур в мире. География экспорта – свыше 80 стран. Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции способствует последовательному развитию перерабатывающей отрасли. Сегодня в ней действует почти 10 тысяч предприятий, которые производят более 3 тысяч видов продовольственной продукции.

Хорошие перспективы открываются во взаимодействии по поставкам кабельно-проводниковой продукции и электротехники. Осваиваются и динамично развиваются производственные мощности по выпуску электробытовой продукции, отвечающей всем мировым требованиям и критериям, уверенно конкурирующей с ведущими брендами мира. На сегодняшний день в республике выпускаются и успешно экспортируются LED и LCD-телевизоры, холодильники, системы кондиционирования, микроволновые печи, более 20 видов мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и другой бытовой техники.

В Узбекистане производится более 1 000 наименований химической и нефтехимической продукции, в том числе и азотные, калийные, фосфатные и комплексные удобрения, необходимые для сельского хозяйства, смазочные и моторные масла. Наряду с этим, при наличии интереса, также готовы экспортировать высококачественную продукцию бытовой химии (моющих средств, натуральной косметики), присадки, продукцию нефтехимии, моторные масла, конвеерные ленты, шины и многое другое.

Сегодня с уверенностью можно отметить, что Узбекистан активно осуществляет необходимые меры для вхождения в число ведущих стран мира по уровню развития в фармацевтической отрасли. В республике производится более 2 300 наименований медицинских препаратов и изделий медицинского назначения в широком ассортименте для жизнеобеспечения населения, в том числе антибиотики, противоаллергические и противовирусные препараты, витамины, ферменты, шприцы, а также перевязочные материалы и многое другое.

Активно реализуется программа создания торговых домов и торговых представительств, постоянно действующих экспозиций на традиционных рынках сбыта. К настоящему времени функционирует более 1 000 торговых домов и предприятий республики за рубежом, из которых 75 созданы в 2017 году, в том числе 26 – в странах Центральной Азии. Ежегодно отечественными предприятиями принимается участие на более 100 международных выставках и ярмарках в более 25 странах. Вся продукция представляется под единым брендом «Made in Uzbekistan».

Более подробную информацию о продукции всех отраслей экономики вы можете посмотреть на электронной внешнеторговой площадке www.tradeuzbekistan.com. Данная внешнеторговая площадка способствует упрощению процедур осуществления внешнеторговых операций и заключения контрактов в режиме реального времени. Кроме того, для укрепления и налаживания сотрудничества задействованы входящие в структуры министерства внешней торговли внешнеторговые компании АО «UzTrade» и АО «Uzsanoatexport».

---

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.