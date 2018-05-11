В Казахстане проходит совместная с Узбекистаном выставка текстильной продукции

11 мая 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Шымкент 11 мая открылась выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан-Узбекистан», сообщает пресс-служба Южно-Казахстанской области (ЮКО).

В выставке принимают участие около 60 южно-казахстанских и узбекских предприятий в таких сферах, как лёгкая промышленность, текстиль, одежда и продукция из кожи, фармацевтика, мебель, сувениры, спортивные товары и игрушки.

Выступая на открытии выставки, руководитель области Жансеит Туймебаев выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества и укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

“Сегодняшнее мероприятие - это ещё один шаг к взаимному сотрудничеству и установлению крепких братских отношений между Южно-Казахстанской областью и Узбекистаном”, - сказал Туймебаев.

В ходе выставки будет проведён научно-практический "круглый стол" на тему "Региональное сотрудничество и интеграция: повышение конкурентоспособности предпринимателей двух стран с расширением рынков сбыта" с участием предпринимателей, инвесторов, отраслевых специалистов и аналитиков двух стран.

Напомним, что в настоящее время наблюдается оживление экономических отношений между двумя республиками. Так, по итогам прошлого года объем внешнеторгового оборота с Узбекистаном достиг 2 миллиардов долларов, из них чуть более 30 процентов приходятся на Южно-Казахстанскую область. Экспорт вырос на 29,7 процента (252,8 миллиона долларов), а импорт - на 9,4 процента (369,8 миллиона долларов).

На сегодня более тысячи южно-казахстанских предприятий и организаций в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, строительства и строительных материалов, а также в областях медицины и образования установили успешное сотрудничество с узбекскими предприятиями.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Cybernet и UZINFOCOM подписали меморандум о сотрудничестве
ИКТ 13:28
Узбекистан сможет наладить производство всей линейки автомобилей GM
Бизнес 13:14
Живописная природа Газахского района глазами азербайджанских фотографов (ФОТО)
Культура 12:47
Экономика Узбекистана – одна из самых диверсифицированных в Центральной Азии
Бизнес 12:22
Активы казахстанского Альфа-банка сократились в первом квартале 2018
Бизнес 11:51
Корейские инвесторы заинтересованы в реализации новых проектов в Казахстане
Бизнес 10:51
Небо - частникам, недры - государству: Узбекистан приватизирует "Узбекские авиалинии"
Бизнес 10:36
Узбекистан наладит производство сельскохозяйственной техники
Бизнес 09:47
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 09:45
Минобороны Казахстана объявляет тендер на поставку медицинских принадлежностей
Тендеры 10 мая 21:15
«Казмотрансфлот» расширит транспортировку казахстанских нефтяных грузов в открытых морях (Эксклюзив)
Энергетика 10 мая 21:06
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на техподдержку ПО Microsoft
Бизнес 10 мая 19:19
Центробанк Узбекистана опубликовал данные по покупке иностранной валюты юрлицами
Бизнес 10 мая 19:14
Центробанк Узбекистана опубликовал данные по реализации иностранной валюты населению
Бизнес 10 мая 19:08
Страны-члены ШОС обсудили развитие туризма
Туризм 10 мая 18:02
Центробанк Узбекистана впервые опубликовал данные о денежных переводах
Бизнес 10 мая 17:06
Иностранцы могут быть освобождены от НДС за съемки фильмов в Казахстане
Бизнес 10 мая 16:57
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 10 мая 16:17