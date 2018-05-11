В Казахстане проходит совместная с Узбекистаном выставка текстильной продукции

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Шымкент 11 мая открылась выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан-Узбекистан», сообщает пресс-служба Южно-Казахстанской области (ЮКО).

В выставке принимают участие около 60 южно-казахстанских и узбекских предприятий в таких сферах, как лёгкая промышленность, текстиль, одежда и продукция из кожи, фармацевтика, мебель, сувениры, спортивные товары и игрушки.

Выступая на открытии выставки, руководитель области Жансеит Туймебаев выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества и укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

“Сегодняшнее мероприятие - это ещё один шаг к взаимному сотрудничеству и установлению крепких братских отношений между Южно-Казахстанской областью и Узбекистаном”, - сказал Туймебаев.

В ходе выставки будет проведён научно-практический "круглый стол" на тему "Региональное сотрудничество и интеграция: повышение конкурентоспособности предпринимателей двух стран с расширением рынков сбыта" с участием предпринимателей, инвесторов, отраслевых специалистов и аналитиков двух стран.

Напомним, что в настоящее время наблюдается оживление экономических отношений между двумя республиками. Так, по итогам прошлого года объем внешнеторгового оборота с Узбекистаном достиг 2 миллиардов долларов, из них чуть более 30 процентов приходятся на Южно-Казахстанскую область. Экспорт вырос на 29,7 процента (252,8 миллиона долларов), а импорт - на 9,4 процента (369,8 миллиона долларов).

На сегодня более тысячи южно-казахстанских предприятий и организаций в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, строительства и строительных материалов, а также в областях медицины и образования установили успешное сотрудничество с узбекскими предприятиями.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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