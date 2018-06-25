Россия будет следить за Вселенной из Узбекистана

25 июня 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Узбекистан достроят уникальный радиотелескоп «Суффа» для изучения космоса на юге Узбекистана. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По словам президента РАН, в ближайшее время предстоит подготовить дорожную карту проекта, который позволит усилить российское присутствие в Узбекистане и стать символом возрождения связей между двумя странами.

Сергеев напомнил, что строительство этого 70-метрового радиотелескопа началось в 1985 году на плато Суффа, но в 1991 году объект был законсервирован. В 2005 году была проведена экспертиза состояния объекта.

«Сейчас на уровне руководителей государств принято решение, что радиотелескоп «Суффа» будет достраиваться в рамках международной обсерватории», – сказал Сергеев.

Вице-президент РАН Юрий Балега в свою очередь пояснил, что миллиметровый диапазон длин волн позволяет видеть участки зарождения звезд, ядра дальних галактик, далекое прошлое Вселенной.

Как отметил глава РАН, к настоящему времени в мире построено несколько радиотелескопов с характеристиками, близкими к рабочим параметрам «Суффы», и поэтому встает вопрос позиционирования этого телескопа, подчеркнул Сергеев.

«Но у «Суффы» есть ряд преимуществ, которые делают этот радиотелескоп уникальным. Мы определили несколько очень важных направлений, которые подтвердили бы актуальность строительства телескопа», – сказал Сергеев.

Кроме того, ученые России и Узбекистана обсуждают возможность строительства на площадке узбекской обсерватории Майданак еще одного телескопа миллиметрового диапазона, который также работал бы в паре с «Суффой». Сергеев отметил, что «было бы очень интересным» участие в работе «Суффы» ученых и из третьих стран.

«Я думаю, что со временем они придут в проект», – добавил глава РАН.

Сергеев отметил, что согласно оптимистичным оценкам достроить телескоп можно к 2024 году. Российская сторона будет отвечать за непосредственно инструментальную часть проекта, а Узбекистан – за создание необходимой инфраструктуры.

Глава РАН добавил, что если в 2005 стоимость проекта оценивалась примерно в 50 миллионов долларов, то в настоящее время – на уровне 100 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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