ВБ дал Узбекистану рекомендации по налоговой политике

26 июня 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) предложил Узбекистану сохранить ставку НДС и ее распространение на субъекты малого бизнеса, а также отказаться от критерия численности, сообщает узбекское издание Подробно.uz со ссылкой на министерство финансов республики.

Эксперты ВБ во главе с Алмой Канани, руководителем практики Глобального департамента по налогам, недавно представили свои рекомендации по дальнейшему реформированию налоговой системы республики в рамках визита в Узбекистан.

Эксперты Всемирного банка поддержали отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды, что способствует, по их мнению, повышению конкурентоспособности экономики и созданию благоприятных условий для субъектов предпринимательства.

«Вместе с тем эксперты полагают целесообразным сохранение ставки НДС и ее распространение на субъекты малого бизнеса, а также отказ от критерия численности, используемого в настоящее время. Для достижения бездефицитного бюджета участниками миссии рассматривался вопрос возможного снижения налога на имущество при сохранении ставки НДС и увеличение налога на прибыль, а также детального изучения ранее предоставленных налоговых льгот на предмет их эффективности», – отметили в минфине.

Группа Всемирного банка выразила готовность оказать техническое содействие в проведении реформ, включая подготовку налогового кодекса, и развитию институционального потенциала финансовых и налоговых органов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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