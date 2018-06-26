S&P ожидает объединения двух банков Казахстана

БАКУ/Trend/ - S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) с «В+» до «ВВ» и вывело его из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с позитивными ожиданиями, куда он был помещен 22 декабря 2017 года.

Прогноз по рейтингам банка ККБ – «Стабильный».

S&P также пересмотрело прогноз по рейтингу АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило долгосрочные рейтинги банка на уровне «ВВ».

В то же время рейтинговое агентство подтвердило краткосрочные рейтинги эмитентов обоих банков на уровне «В».

«Мы также повысили рейтинг Халык Банка по национальной шкале с «kzA» до «kzA+». Мы повысили рейтинг ККБ по национальной шкале с «kzBBB-» до «kzA+» и вывели рейтинги банка из списка CreditWatch с позитивными ожиданиями», - говорится в сообщении S&P.

Рейтинговое действие последовало за объявлением о том, что Халык Банк получил одобрение от Национального банка Казахстана на присоединение к нему ККБ.

«Акционеры обоих банков одобрили присоединение и аннулирование банковской лицензии ККБ. Банки активно работают над подготовкой к присоединению в части интеграции информационных систем и процессов, а также оптимизации затрат. Таким образом, мы ожидаем, что банки объединятся в третьем квартале 2018 года, и полагаем, что объединение является почти безусловным фактом. Следовательно, в настоящее время мы рассматриваем ККБ как ключевую дочернюю организацию Халык Банка и ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев перед фактическим объединением Халык Банк обеспечит поддержку ККБ при любых возможных обстоятельствах. Таким образом, мы уравниваем наши рейтинги Халык Банка и ККБ. Когда присоединение будет завершено, мы прекратим поддерживать рейтинги ККБ, и все обязательства этой финансовой организации перейдут к Халык Банку», - отмечают аналитики S&P.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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