S&P ожидает объединения двух банков Казахстана

26 июня 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) с «В+» до «ВВ» и вывело его из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с позитивными ожиданиями, куда он был помещен 22 декабря 2017 года.

Прогноз по рейтингам банка ККБ – «Стабильный».

S&P также пересмотрело прогноз по рейтингу АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило долгосрочные рейтинги банка на уровне «ВВ».

В то же время рейтинговое агентство подтвердило краткосрочные рейтинги эмитентов обоих банков на уровне «В».

«Мы также повысили рейтинг Халык Банка по национальной шкале с «kzA» до «kzA+». Мы повысили рейтинг ККБ по национальной шкале с «kzBBB-» до «kzA+» и вывели рейтинги банка из списка CreditWatch с позитивными ожиданиями», - говорится в сообщении S&P.

Рейтинговое действие последовало за объявлением о том, что Халык Банк получил одобрение от Национального банка Казахстана на присоединение к нему ККБ.

«Акционеры обоих банков одобрили присоединение и аннулирование банковской лицензии ККБ. Банки активно работают над подготовкой к присоединению в части интеграции информационных систем и процессов, а также оптимизации затрат. Таким образом, мы ожидаем, что банки объединятся в третьем квартале 2018 года, и полагаем, что объединение является почти безусловным фактом. Следовательно, в настоящее время мы рассматриваем ККБ как ключевую дочернюю организацию Халык Банка и ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев перед фактическим объединением Халык Банк обеспечит поддержку ККБ при любых возможных обстоятельствах. Таким образом, мы уравниваем наши рейтинги Халык Банка и ККБ. Когда присоединение будет завершено, мы прекратим поддерживать рейтинги ККБ, и все обязательства этой финансовой организации перейдут к Халык Банку», - отмечают аналитики S&P.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Казахстане могут создать Центр по IV промышленной революции для Центральной Азии
Бизнес 10:32
Группу вооруженных экстремистов задержали на западе Казахстана
Казахстан 25 июня 22:05
РФ обсудит с Казахстаном снятие ограничений на поставки мяса птицы
Бизнес 25 июня 18:25
S&P: Готовность правительства Казахстана поддержать госкомпании постепенно снижается
Бизнес 25 июня 18:21
Казахстан прекращает субсидирование ипотечных займов по программе «Нұрлы жер»
Казахстан 25 июня 17:23
В Казахстане увеличились продажи дорогих автомобилей
Казахстан 25 июня 17:09
Казахстанская нефтегазовая компания возобновила свою работу после технического сбоя
Казахстан 25 июня 16:19
Аукцион по предоставлению права недропользования провели в Казахстане
Казахстан 25 июня 15:21
Украина планирует закупить произведенные в Казахстане тепловозы
Казахстан 25 июня 14:33
Денежная масса в Казахстане снизилась
Казахстан 25 июня 12:03
ЗАО “AzerGold” рассматривает новые технологии (ФОТО)
Бизнес 25 июня 11:29
Казахстан запретил импорт продукции 36 российских птицефабрик
Казахстан 25 июня 09:56
В Казахстане четверо детей утонули во время купания
Казахстан 25 июня 08:35
Иран, Китай и Центральная Азия расширят сотрудничество, несмотря на санкции США - эксперт
Бизнес 23 июня 14:57
BI Group: Цены на жилье в Казахстане будут расти из-за строительного бума в Узбекистане
Казахстан 23 июня 13:03
Казахстан и Россия создадут совместный завод по производству агротехники
Казахстан 23 июня 11:07
Опасные продукты из Кыргызстана выявлены на казахстанских прилавках
Кыргызстан 23 июня 10:22
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на поставку запасных частей для автотранспорта
Тендеры 22 июня 19:39