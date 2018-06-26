ЕК пока не выработала ответы на возможные пошлины США на автомобили

26 июня 2018 16:10 (UTC+04:00)

Еврокомиссия пока не подготовила варианты ответа на возможное введение Соединенными Штатами пошлин на импорт автомобилей, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Не только ЕС, но и многие страны, а также ОЭСР и Всемирный банк, предостерегали, что это может серьезно повредить экономике не только ЕС и других государств, но также и США. Мы очень тщательно следим за этим. На данный момент нас нет подготовленного списка мер", - сказала еврокомиссар.

"Мы, конечно же, будем обсуждать, какой набор мер мог бы быть использован. Однако пока очень рано (говорить об этом. – Прим. ред.)", — подчеркнула Мальмстрем, отвечая на вопрос о возможном принятии Брюсселем контрсанкций, аналогичных введенным за новые американские пошлины на сталь и алюминий.

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