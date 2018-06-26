В Азербайджане будет создан кластер малого и среднего бизнеса

26 июня 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уставный фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в 2019 году будет увеличен вдвое - до 10 миллионов манатов.

Об этом говорится в указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении устава Агентства.

В этой связи в госбюджете на 2019 год будет предусмотрено пять миллионов манатов. Для формирования уставного фонда Агентства из госбюджета на 2018 год будут выделены пять миллионов манатов.

С целью усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников Агентства дома малого и среднего бизнеса будут перечислять ему определенную часть средств из госпошлины, выплачиваемой за оказанные ими услуги.

Согласно указу, также будет создана компания-кластер малого и среднего бизнеса.

Агентство совместно с министерством труда и социальной защиты населения в течение двух месяцев должны создать единый реестр субъектов предпринимательства микро, малого и среднего бизнеса. До конца года должен быть также разработан проект закона "О развитии малого и среднего предпринимательства".

Аппарат Агентства будет состоять из 240 штатных единиц.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было создано на основе подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в декабре 2017 года указа об совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при центрах Службы ASAN будут действовать дома малого и среднего бизнеса. В тех регионах страны, где эти центры отсутствуют, дома будут действовать при региональных подразделениях министерства экономики. Дома малого и среднего бизнеса будут подконтрольны Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Дома малого и среднего бизнеса будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана
Политика 15:35
Президент Азербайджана: Апрельские бои развеяли миф, созданный Арменией о своей армии
Политика 14:19
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно
Политика 13:59
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия в числе сильных армий мира
Политика 13:25
В Азербайджане утверждены новые правила перерасчета надбавок к трудовым пенсиям
Политика 12:43
Президент Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС и министра обороны Турции
Политика 12:38
Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда азербайджанский флаг, поднятый на освобожденных от оккупации землях, будет демонстрироваться на военном параде на площади Азадлыг
Политика 12:20
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом
Политика 10:47
В Баку прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали военный парад по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:12
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"
Политика 25 июня 20:24
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути
Политика 25 июня 18:32
Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева
Политика 25 июня 16:20
Президент Ильхам Алиев удостоил группу военнослужащих минобороны высших воинских званий и наград
Политика 25 июня 14:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в приобретении военной техники у Пакистана
Политика 25 июня 14:30
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения поднялись на самый высокий уровень стратегического партнерства
Политика 24 июня 23:40
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на президентских выборах
Политика 24 июня 21:37
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси
Азербайджан 24 июня 20:53