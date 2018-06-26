В Азербайджане будет создан кластер малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Уставный фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в 2019 году будет увеличен вдвое - до 10 миллионов манатов.

Об этом говорится в указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении устава Агентства.

В этой связи в госбюджете на 2019 год будет предусмотрено пять миллионов манатов. Для формирования уставного фонда Агентства из госбюджета на 2018 год будут выделены пять миллионов манатов.

С целью усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников Агентства дома малого и среднего бизнеса будут перечислять ему определенную часть средств из госпошлины, выплачиваемой за оказанные ими услуги.

Согласно указу, также будет создана компания-кластер малого и среднего бизнеса.

Агентство совместно с министерством труда и социальной защиты населения в течение двух месяцев должны создать единый реестр субъектов предпринимательства микро, малого и среднего бизнеса. До конца года должен быть также разработан проект закона "О развитии малого и среднего предпринимательства".

Аппарат Агентства будет состоять из 240 штатных единиц.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было создано на основе подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в декабре 2017 года указа об совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при центрах Службы ASAN будут действовать дома малого и среднего бизнеса. В тех регионах страны, где эти центры отсутствуют, дома будут действовать при региональных подразделениях министерства экономики. Дома малого и среднего бизнеса будут подконтрольны Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Дома малого и среднего бизнеса будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

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