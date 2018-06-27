В Баку обсуждают защиту профсоюзами трудовых прав транспортников (ФОТО)

27 июня 2018 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 27-28 июня совместно с Международной конфедерацией профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей (МКПЖ) и Международным объединением профсоюзов транспортников проходит VII Международная конференция на тему "Защита профсоюзами трудовых прав транспортников".

В работе конференции принимают участие 80 представителей Международной организации труда (МОТ), Международной федерации транспортников (МФТ), Всеобщей конфедерации профсоюзов, МКПЖ и 30 профсоюзов стран СНГ и Балтии. На конференцию приглашены руководители Конфедерации профсоюзов Азербайджана, профсоюзных комитетов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и транспортников страны.

На конференции, проходящей под председательством главы МКПЖ Николая Никифорова, со вступительной речью выступил председатель оргкомитета Геннадий Косолапов.

Затем выступили председатель Республиканского комитета независимого профсоюза железнодорожников Азербайджана Фазаил Багиров, заместитель генсека Всеобщей конфедерации профсоюзов Наталья Подшибякина, национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Хамзаев, первый зампред секции моряков МФТ Томас Абрахамссон и руководители делегаций.

Во второй день мероприятия состоится 54-я сессия Совета Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей.

В свободное время для участников будут организованы экскурсии по достопримечательностям Баку, а также поездка в расположенный в Набрани центр отдыха "Локомотив".

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