Азербайджан и ЮАР: о перспективах сотрудничества и торговом балансе (Эксклюзив)

28 июня 2018 07:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Деловые круги Азербайджана и Южно-Африканской Республики (ЮАР) изучают рынки друг друга, сказал в интервью Trend временно поверенный в делах посольства Азербайджана в ЮАР Азад Нагиев.

"В настоящее время деловые круги наших стран находятся на стадии изучения рынка и торгово-экономических возможностей друг друга, и по мере накопления информации будет расти уровень сотрудничества. Мне представляется весьма перспективным и взаимовыгодным сотрудничество в области туризма, кораблестроения, торговли, связи, информатики, высоких технологий, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фармакологии и в сфере финансов", - сказал Нагиев.

Дипломат отметил, что весьма перспективным видится сотрудничество в области энергетики, горнодобывающей промышленности и т.д.

Далее Нагиев отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и ЮАР в 2017 года составил 7,16 миллиона долларов.

"Хотя, в целом, за последние годы торгово-экономический оборот между нашими странами и демонстрировал положительную динамику (по сравнению с 2016 годом в 2017 году рост товарооборота составил 9,8 процента), однако мы не удовлетворены его состоянием. Нынешний объем внешнеторгового оборота между нашими странами не соответствует существующему высокому уровню политических отношений и экономическим возможностям наших стран", - сказал Нагиев.

Вместе с тем, дипломат отметил, что он с оптимизмом смотрит на будущее экономического сотрудничества между двумя странами.

"Полагаю, что имеются обнадеживающие предпосылки, указывающие на то, что мы стоим на пороге существенного прогресса в области торгово-экономического сотрудничества. Как вы знаете, в нашей стране реализуются крупные транспортные и логистические проекты, а также проводятся последовательные экономические реформы, нацеленные на создание более благоприятных условий и предоставление дополнительных стимулов для развития бизнеса. В настоящее время в ЮАР также готовятся крупные экономические реформы, которые создадут привлекательные условия для иностранных инвестиций, сформируют благоприятную среду для ведения бизнеса в стране, для создания современных предприятий и стимулирования экспорта", - сказал Нагиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Избран новый председатель Федерации турецко-американских ассоциаций
Политика 27 июня 20:07
В Азербайджане увеличится пенсия около 90 тыс. пенсионеров
Экономика 27 июня 19:23
Азербайджанские депутаты избраны вице-президентами группы в ПАСЕ
Политика 27 июня 17:08
Азербайджан и Швейцария достигли предварительной договоренности об экспорте фундука
Экономика 27 июня 17:01
Узбекские ремесленники и живописцы покоряют столицу Азербайджана
Туризм 27 июня 16:55
Сопредседатели МГ ОБСЕ и глава МИД Беларуси обсудили нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 27 июня 16:25
Начинается новый этап развития отношений между Турцией и Азербайджаном - депутат
Политика 27 июня 15:59
Консорциум TAP и компания ICGB AD подпишут соглашение о сотрудничестве
Энергетика 27 июня 15:36
Обнародованы объёмы затрат на проекты ЮГК
Энергетика 27 июня 15:25
Статус проектов ЮГК на конец мая 2018 года
Энергетика 27 июня 15:14
Иранский порт Чехбехар будет включен в проект "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 27 июня 14:45
Будет установлен единый тариф на транспортировку газа по IGB (Эксклюзив)
Энергетика 27 июня 14:31
Азербайджан и Вьетнам могут создать совместные ИКТ – компании (Эксклюзив)
ИКТ 27 июня 13:32
Азербайджанский агропарк привлечет зарубежные компании для создания оросительных систем
Бизнес 27 июня 13:08
Крупный азербайджанский агропарк запустит завод по переработке молока (Эксклюзив)
Бизнес 27 июня 12:16
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 27 июня 11:23
Представитель Госдепартамента США посетит Азербайджан
Общество 27 июня 08:22
Иранский замминистра о возможностях проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Экономика 27 июня 07:06