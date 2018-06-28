Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9657 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют 28.06.2018 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 1,9657 1 австралийский доллар 1 AUD 1,2507 1 аргентинский песо 1 ARS 0,062 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8504 1 бразильский реал 1 BRL 0,4403 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1227 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1516 1 чешская крона 1 CZK 0,0758 1 чилийский песо 1 CLP 0,2633 1 китайский юань 1 CNY 0,257 1 датская крона 1 DKK 0,2638 1 грузинский лари 1 GEL 0,6927 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2166 1 индийская рупия 1 INR 0,0247 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,2288 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0119 100 иранских риалов 100 IRR 0,004 1 шведская крона 1 SEK 0,1895 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7046 1 израильский шекель 1 ILS 0,4661 1 канадский доллар 1 CAD 1,2752 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6136 1 казахский тенге 1 KZT 0,005 1 киргизский сом 1 KGS 0,025 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1117 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4209 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0843 1 молдавская лея 1 MDL 0,101 1 египетский фунт 1 EGP 0,095 1 норвежская крона 1 NOK 0,2077 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0208 1 польский злотый 1 PLN 0,4518 1 российский рубль 1 RUB 0,0269 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2425 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3942 1 турецкая лира 1 TRY 0,3672 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0556 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1858 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0646 100 японских иен 100 JPY 1,5413 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,1529

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