Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня

28 июня 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9657 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

28.06.2018

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9657

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2507

1 аргентинский песо

1 ARS

0,062

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8504

1 бразильский реал

1 BRL

0,4403

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1227

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1516

1 чешская крона

1 CZK

0,0758

1 чилийский песо

1 CLP

0,2633

1 китайский юань

1 CNY

0,257

1 датская крона

1 DKK

0,2638

1 грузинский лари

1 GEL

0,6927

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2288

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0119

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1895

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7046

1 израильский шекель

1 ILS

0,4661

1 канадский доллар

1 CAD

1,2752

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6136

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1117

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4209

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0843

1 молдавская лея

1 MDL

0,101

1 египетский фунт

1 EGP

0,095

1 норвежская крона

1 NOK

0,2077

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0208

1 польский злотый

1 PLN

0,4518

1 российский рубль

1 RUB

0,0269

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2425

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3942

1 турецкая лира

1 TRY

0,3672

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1858

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0646

100 японских иен

100 JPY

1,5413

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1529

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