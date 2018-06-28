В таможне Азербайджана кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Рашад Бабаев назначен начальником Товузского таможенного управления, сообщили Trend в четверг в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Как отметили в госкомитете, до назначения на эту должность Бабаев являлся заместителем начальника главного управления финансово-тарифного и валютного надзора.

Напомним, что должность начальника Товузского таможенного управления стала вакантной после того, как Кянан Мамедов, ранее занимавший ее, был назначен начальником Бакинского главного таможенного управления.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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