Кредиты в Unibank для всех будут выдаваться без комиссии!

БАКУ /Trend/ - Не упустите возможность получить кредит без комиссии от Unibank!

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, в честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана, Unibank проводит трёхдневную кампанию для всех. Обращайтесь в филиалы банка 28, 29 и 30-го июня и получите наличный кредит без комиссии!

Сейчас оформление кредита в Unibank дает особые преимущества:

- 0% комиссии;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- возможность выбирать дату оплаты кредита самому;

- кредит до 20 000 манат всем, у кого есть официальный доход;

- максимальный срок кредита - до 48 месяцев;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

- оформление кредита за короткий промежуток времени;

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); 17-ый филиал (“Сахиль”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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