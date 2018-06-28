Совокупный объем активов страховых организаций Казахстана увеличился

БАКУ /Trend/ - Совокупный объем активов страховых организаций Казахстана по итогам пяти месяцев увеличился на 2,5 процента и составил 948,1 миллиарда тенге.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка Казахстана, распространенном в четверг.

Наряду с этим обязательства страховых организаций увеличились с начала года на 3,3 процента, до 530,3 миллиарда тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 4,9 процента, до 483,1 миллиарда тенге.

Собственный капитал составил 417,8 миллиарда тенге (рост с начала года на 1,5 процента).

Кроме того, страховые премии уменьшились на 1,5 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 168,7 миллиарда тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 148,7 миллиарда тенге.

По итогам пяти месяцев текущего года страховые премии по отрасли "страхование жизни" увеличились на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29 миллиардов тенге. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", в совокупных страховых премиях составила 17,2 процента против 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 42,7 миллиарда тенге, или 25,3 процента от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Казахстана передано 80,8 процента от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала текущего года, составил 31,5 миллиарда тенге, что на 0,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Официальный курс на 28 июня составил 340.44 KTZ/USD

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