Высокоскоростные поезда «Фусин» за год перевезли 41,3 млн человек

26 июня моторвагонным подвижным составам высокоскоростного поезда «Фусин» исполнился год со дня запуска в эксплуатацию, за который в общем итоге они перевезли 41,3 млн человек, а самый высокий коэффициент загруженности пассажирских мест составил 97,6%, сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на представителей компании China Railway.

С 1 июля этого года появится новый график движения поездов, согласно которому количество отправляющихся каждый день пар высокоскоростных поездов «Фусин» увеличится с 114,5 пары до 170,5. Поезда будут обслуживать 23 города центрального подчинения, главные города провинции и административные центры автономных районов КНР.

Согласно полученной информации, 16 длинных моторвагонных подвижных составов «Фусин» впервые вводятся в эксплуатацию на высокоскоростной железной дороге Пекин - Шанхай 1 июля 2018 года, а также на маршрутах Пекин - Гуанчжоу и Шанхай - Куньмин. Работы по исследованию и производству интеллектуальных составов «Фусин», которые будут двигаться со скоростью 350 км/ч, проходят стабильно. К концу этого года закончится экспериментальное производство и сборка вагонов, к середине 2019 года также будут проведены настройка, испытание и проверка. Кроме того, моторвагоные подвижные составы «Фусин» со скоростью 250 км/ч уже вышли на этап рабочего проекта и экспериментального производства и, как ожидается, к концу текущего года будут выпущены тестовые вагоны. Моторвагонные подвижные составы «Фусин» со скоростью 160 км/ч проходят тестовую эксплуатацию и приближаются к этапу серийного производства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.