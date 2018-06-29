МИД: Польша должна еще больше развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном (Эксклюзив)

29 июня 2018 07:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Польша должна еще больше развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном, сказал в интервью Trend глава МИД Польши Яцек Кшиштоф Чапутович.

"Мы напрямую не участвуем в проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, но есть и другие идеи и проекты, в которых мы совместно участвуем. Коридор "Юг-Запад", соединяющий Иран и, возможно, Индию через Азербайджан, Грузию, Украину с Европейским союзом является одним из них", - сказал министр.

Чапутович отметил, что коридор "Юг-Запад" расположен на двух важных направлениях - Восток-Запад и Юг-Запад, соединяющих Центральную Европу с Южным Кавказом и далее со странами дальнего востока.

"Этот проект очень важен по двум причинам. Во-первых, он укрепит наши экономические связи и даст нам большие возможности в международных перевозках. Во-вторых, это пример плодотворного сотрудничества Польши и стран Восточного партнерства", - добавил министр.

Отметим, что транспортный Коридор "Юг-Запад" рассчитан на перевозку грузов между Европейским Союзом и Индией. Данный коридор уменьшает потерю времени на перевозку грузов между Европой и Индией через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. Согласно подсчетам, по этому транспортному коридору доставка грузов осуществляется в течение семи дней, тогда как затраченное на альтернативных маршрутах время составляет 35-37 дней.

Ранее сообщалось, что Польская компания PKP LHS приступила к тестированию нового маршрута в Китай, который будет пролегать через территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправлен пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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