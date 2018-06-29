ВБ окажет финансовую поддержку реформам в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в размере 500 миллионов долларов для поддержки реформ в области трансформации экономики страны, передают в пятницу узбекские СМИ.

Кредит будет выделен в рамках Операции в поддержку политики развития – (ОППР), которая окажет содействие правительству в трансформации Узбекистана в успешную рыночную экономику.

ОППР поддерживает цели «Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 годах» и сосредоточена на создании фундамента для устойчивого экономического роста и стабильности, развитии рынков для стимулирования роста частного сектора и создания новых рабочих мест и на расширении соцзащиты уязвимых групп для смягчения возможных неблагоприятных экономических реформ.

«В настоящее время Узбекистан находится на важном этапе своей исторической трансформации. Предоставленный Банком кредит направлен на поддержку ключевых социально-экономических реформ», - сказал Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

В свою очередь Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии, отметила, что ОППР дополняет финансирование и техническое содействие, предоставляемое Узбекистану со стороны других международных доноров, и поспособствует привлечению больших инвестиций в частный сектор страны.

В дополнении к ОППР Всемирный банк оказывает содействие в реализации 17 проектов в Узбекистане на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Они вносят вклад в улучшение сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, услуг водоснабжения и санитарии, способствуя экономическому росту и повышению благосостояния населения.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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