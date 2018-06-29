ВБ окажет финансовую поддержку реформам в Узбекистане

29 июня 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в размере 500 миллионов долларов для поддержки реформ в области трансформации экономики страны, передают в пятницу узбекские СМИ.

Кредит будет выделен в рамках Операции в поддержку политики развития – (ОППР), которая окажет содействие правительству в трансформации Узбекистана в успешную рыночную экономику.

ОППР поддерживает цели «Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 годах» и сосредоточена на создании фундамента для устойчивого экономического роста и стабильности, развитии рынков для стимулирования роста частного сектора и создания новых рабочих мест и на расширении соцзащиты уязвимых групп для смягчения возможных неблагоприятных экономических реформ.

«В настоящее время Узбекистан находится на важном этапе своей исторической трансформации. Предоставленный Банком кредит направлен на поддержку ключевых социально-экономических реформ», - сказал Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

В свою очередь Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии, отметила, что ОППР дополняет финансирование и техническое содействие, предоставляемое Узбекистану со стороны других международных доноров, и поспособствует привлечению больших инвестиций в частный сектор страны.

В дополнении к ОППР Всемирный банк оказывает содействие в реализации 17 проектов в Узбекистане на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Они вносят вклад в улучшение сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, услуг водоснабжения и санитарии, способствуя экономическому росту и повышению благосостояния населения.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Узбекские авиалинии» намерены использовать только Airbus и Boeing
Бизнес 10:37
Узбекско-корейская газохимическая компания проводит торги для закупки реагентов
Тендеры 28 июня 20:23
«Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на поставку стройматериалов
Тендеры 28 июня 20:18
Украина станет мостом в ЕС для узбекских товаров
Бизнес 28 июня 20:13
По следам выступления Мирзиёева: бюджет Узбекистана недополучил миллиарды из-за автопрома
Бизнес 28 июня 16:46
Казахстан намерен внести изменения в соглашения с Россией по экспорту бензина
Энергетика 28 июня 16:01
В Турции возросло количество зарегистрированных узбекских компаний
Бизнес 28 июня 14:30
Fitch подтвердило рейтинги четырех узбекских банков с сильной капитализацией
Бизнес 28 июня 11:54
Новый посол Узбекистана в Израиле вылетел в Тель-Авив
Узбекистан 28 июня 11:23
Alstom о планах в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 28 июня 10:52
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на поставку электротехники
Тендеры 27 июня 20:42
Казахстан планирует экспортировать бензин на новые рынки
Энергетика 27 июня 20:16
Узбекские ремесленники и живописцы покоряют столицу Азербайджана
Туризм 27 июня 16:55
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на строительные работы
Тендеры 27 июня 12:24
Жээнбеков рассказал, с какими странами будет сотрудничать Кыргызстан
Кыргызстан 27 июня 12:17
Узбекский автопроизводитель увеличит уставный капитал более чем наполовину
Бизнес 27 июня 11:43
Мирзиёев «разнёс» автопром Узбекистана
Бизнес 27 июня 10:37
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на техобслуживание
Тендеры 26 июня 13:16