Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июня (Версия 2)

29 июня 2018 10:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9814 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

29.06.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9814

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2563

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0605

100 белорусских рублей

100 BYR

0.85

1 бразильский реал

1 BRL

0.4402

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.124

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1525

1 чешская крона

1 CZK

0.0764

1 чилийский песо

1 CLP

0.2616

1 китайский юань

1 CNY

0.2571

1 датская крона

1 DKK

0.2659

1 грузинский лари

1 GEL

0.6929

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2301

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1897

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7107

1 израильский шекель

1 ILS

0.4659

1 канадский доллар

1 CAD

1.2853

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6164

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4212

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0864

1 молдавская лея

1 MDL

0.1009

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2091

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.4544

1 российский рубль

1 RUB

0.0271

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2462

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3884

1 турецкая лира

1 TRY

0.372

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0558

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1856

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.5362

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1524

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Золото в Азербайджане подешевело, серебро подорожало
Бизнес 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июня
Бизнес 09:27
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 29 июня
Бизнес 28 июня 17:13
Основные драгметаллы в Азербайджане подешевели
Бизнес 28 июня 10:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня
Бизнес 28 июня 09:51
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 28 июня
Бизнес 27 июня 17:07
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июня
Бизнес 27 июня 09:29
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 27 июня
Бизнес 25 июня 17:05
Золото в Азербайджане подешевело
Бизнес 25 июня 10:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня
Бизнес 25 июня 09:23
Цены на банковские металлы в Азербайджане: обзор недели
Бизнес 23 июня 15:47
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 25 июня
Бизнес 22 июня 17:08
В Азербайджане подорожали золото и серебро
Бизнес 22 июня 11:19
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 июня
Бизнес 22 июня 09:30
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 22 июня
Бизнес 21 июня 17:11
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 21 июня 11:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июня
Бизнес 21 июня 09:21
Цены на банковские металлы в Азербайджане снизились
Бизнес 20 июня 17:14