Шахин Мустафаев пригласил венгерские компании к созданию совместных фармацевтических предприятий

29 июня 2018 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Венгрии существуют широкие возможности для сотрудничества в различных отраслях.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает в пятницу пресс-служба минэкономики.

«Сотрудничество между странами успешно продолжается в таких сферах, как транспорт, информационные технологии, энергетика, сельское хозяйство, и имеются большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Азербайджан заинтересован в использовании имеющегося здесь потенциала и дальнейшем развитии связей между странами. В частности, возможности для сотрудничества имеются в сфере фармацевтики. Венгерские компании могут воспользоваться инфраструктурой, созданной в Пираллахинском промышленном парке, для налаживания совместного производства лекарственных средств, а также возможностями проектов Баку-Тбилиси-Карс, Бакинского международного морского порта и Зоны свободной торговли», - сказал Мустафаев.

В свою очередь Петер Сийярто отметил, что Венгрия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, выразив уверенность, что связи между странами будут еще больше расширяться.

В ходе встречи также было отмечено, что до конца текущего года планируется провести в Будапеште заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форум.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Оглашены ориентировочные сроки сдачи в эксплуатацию солнечной электростанции в Сумгайыте
Энергетика 20:37
Сигналы и ракеты из Баку: что быстрее дойдет до Еревана?
Точка зрения 19:58
В Баку отметили 20-летие столицы Казахстана
Общество 19:41
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль
Общество 19:35
«День выпускника в UNEC» (ФОТО)
Общество 19:12
Оглашены ожидаемые объемы инвестиций в экономику Азербайджана в 2018 году
Бизнес 17:39
Президент России принял предложение о подписании конвенции о правовом статусе Каспия
Политика 17:36
Подписаны ключевые соглашения по проекту транспортировки азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 17:22
График отгрузки нефти из порта Новороссийск на июль
Энергетика 16:12
Норвежская компания о возможности выхода на рынок Ирана
Энергетика 16:06
Проведение заседания по Афганистану в Баку показывает важную роль Азербайджана в регионе – Госдеп США
Политика 11:52
Азербайджан находится в центре усилий по экономической интеграции Афганистана в регион – Госдеп США (ФОТО)
Политика 10:12
Глава МИД Японии планирует посетить Азербайджан
Политика 08:51
МИД: Польша должна еще больше развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 07:31
Михаил Райф: Азербайджан и Израиль сотрудничают практически во всех сферах
Политика 28 июня 23:13
Бакинский международный морской торговый порт внедрит новые цифровые решения (Эксклюзив)
Бизнес 28 июня 19:01
Россия желает эффективных результатов возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 28 июня 18:14
Вторая фаза строительства Бакинского порта может быть завершена раньше срока (Эксклюзив)
Бизнес 28 июня 18:03