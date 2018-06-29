Шахин Мустафаев пригласил венгерские компании к созданию совместных фармацевтических предприятий

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Венгрии существуют широкие возможности для сотрудничества в различных отраслях.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает в пятницу пресс-служба минэкономики.

«Сотрудничество между странами успешно продолжается в таких сферах, как транспорт, информационные технологии, энергетика, сельское хозяйство, и имеются большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Азербайджан заинтересован в использовании имеющегося здесь потенциала и дальнейшем развитии связей между странами. В частности, возможности для сотрудничества имеются в сфере фармацевтики. Венгерские компании могут воспользоваться инфраструктурой, созданной в Пираллахинском промышленном парке, для налаживания совместного производства лекарственных средств, а также возможностями проектов Баку-Тбилиси-Карс, Бакинского международного морского порта и Зоны свободной торговли», - сказал Мустафаев.

В свою очередь Петер Сийярто отметил, что Венгрия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, выразив уверенность, что связи между странами будут еще больше расширяться.

В ходе встречи также было отмечено, что до конца текущего года планируется провести в Будапеште заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форум.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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