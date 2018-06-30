В Узбекистане впервые за 2018 год зафиксирована дефляция

30 июня 2018 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне впервые за 2018 год в Узбекистане было зарегистрировано снижение общего уровня цен на товары и услуги на потребительском рынке, сообщил Государственный комитет по статистике.

Цены на товары в Узбекистане в среднем снизились на 0,6 процента, а на услуги выросли на 0,3 процента. Дефляция составила 0,4 процента.

Цены на продовольственные товары в Июне понизились на 1,8 процента. При этом наибольший рост цен зафиксирован по крупам и бобовым (15,3 процента), а наибольшее снижение – по картофелю и овощам (-38,9 процента и 29,1 процента соответственно).

Повышение цен на непродовольственные товары составило 0,8 процента. Цены на основные виды товаров этой группы существенных изменений не претерпели, за исключением горючего для автомобилей и строительных материалов.

Тарифы на услуги для населения значительных изменений не претерпели и в июне повысились лишь на 0,3 процента. На фоне относительной стабильности тарифов на основные виды услуг в среднем на 1,4 процента подорожали услуги пассажирского транспорта и на 0,4 процента – услуги бытового характера.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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