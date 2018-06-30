В минсельхозе Азербайджана новое назначение

30 июня 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вугар Бабаев назначен генеральным директором консультативного центра аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана, сообщили Trend в министерстве.

Ранее Бабаев занимал должность директора «Парка высоких технологий» Национальной академии наук Азербайджана.

Научно-исследовательскими институтами консультативного центра аграрной науки и информации с 2015 года утверждено 96 тематических планов реализации исследовательских работ по 23 программам.

При планировании научных работ, составлении и утверждении тематических планов предпочтение было отдано улучшению плодородия почв, защите, хранению и использованию биоразнообразия, созданию новых сортов в растениеводстве и пород в животноводстве обладающих высокой урожайности и продуктивностью, в также изучение вопросов социально-экономического развития аграрного сектора и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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