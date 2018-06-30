Центробанк Узбекистана огласил дату выпуска новых монет (ФОТО)

30 июня 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со 2 июля Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые монеты номиналом в 50, 100, 200 и 500 сумов, сообщил Центральный банк Узбекистана.

Все монеты изготовлены из стали с никелевым покрытием и имеют белый цвет. Они имеют одинаковую круглую форму и гладкую боковую сторону и отличаются диаметром. Обратная сторона монет одинаковая — в центре изображен государственный герб Узбекистана, вдоль внешнего края герба написано «O‘ZBEKISTON MARKAZIY BANKI», под гербом изображена цифра «2018». Вдоль внешней окружности нанесены 72 выпуклые сферические точки.

Наряду с находящимися в обращении денежными знаками, выпускаемые в обращение монеты обязательны к приему во всех видах платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без ограничений.

Вместе с тем, находящиеся в обращение монеты 50 сумов образца 2001−2002 годов, монеты 100 сумов образца 2004 года и 2009 года, а также банкноты 50 и 100 сумов образца 1994 года будут приниматься ко всем видам платежей без ограничений до 1 июля 2019 года. Поступающие в кассы банков эти банкноты и монеты не допускаются к обратному выпуску в обращение.

Банкноты 200 и 500 сумов будут приниматься ко всем видам платежам без ограничений параллельно с монетами нового образца до 1 июля 2020 года, с 1 июля 2019 года поступающие в кассы банков банкноты таких номиналов не допускаются к обратному выпуску.

Официальный курс на 30 июня – 7871,66 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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