Граждане Узбекистана смогут открывать счета в иностранных банках

2 июля 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Узбекистана смогут открывать и использовать счета в иностранных банках. Об этом говорится в проекте постановления президента «О валютном регулировании и валютном контроле», опубликованном на портале обсуждения нормативно-правовых актов.

Отметим, что проект постановления разработан Центральным банком Узбекистана.

В документе также отмечается, что ввоз в Узбекистан наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов, может осуществляться резидентами и нерезидентами без ограничений.

Призеры или участники соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, могут вывозить сверх установленной суммы валюту на основании документа, подтверждающего законность получения наличной иностранной валюты.

«Ввоз и вывоз в/из Узбекистана физическими лицами наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг в общей сумме, превышающей в эквиваленте 5 000 долларов, подлежит обязательному декларированию в письменной форме», - отмечается в документе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В мае число туристов из Узбекистана, посетивших Турцию, превысило 50% - министерство
Туризм 10:11
Узбекистан приступил к сборке челябинских тракторов
Бизнес 30 июня 14:36
Центробанк Узбекистана огласил дату выпуска новых монет (ФОТО)
Бизнес 30 июня 12:52
МФК разместила облигации Samarkand Bonds на Лондонской фондовой бирже
Бизнес 30 июня 11:59
В Узбекистане впервые за 2018 год зафиксирована дефляция
Бизнес 30 июня 11:27
В Узбекистан было переведено из-за рубежа почти $1 млрд
Бизнес 30 июня 10:17
Узбекская СЭЗ «Ангрен» втрое увеличила число новых предприятий (Эксклюзив)
Бизнес 29 июня 22:23
В Узбекистане приняли закон о карантине растений
Бизнес 29 июня 17:57
Кыргызстан передумал: Жээнбеков заинтересован в железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бизнес 29 июня 17:21
Узбекистан существенно нарастил экспорт плодоовощной продукции
Бизнес 29 июня 16:16
Узбекистан приступил к транзиту таджикской электроэнергии в Афганистан
Энергетика 29 июня 15:19
Honeywell UOP и AFW обсудили строительство НПЗ в Джизакской области
Энергетика 29 июня 15:08
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на поставку инструментов
Тендеры 29 июня 15:02
Внешний долг Узбекистана незначительно вырос
Бизнес 29 июня 14:54
Казахстан планирует начать поставки бензина в Таджикистан
Казахстан 29 июня 11:30
Офис ПРООН в Узбекистане объявил тендер на разработку программы
Тендеры 29 июня 11:15
«Узбекские авиалинии» намерены использовать только Airbus и Boeing
Бизнес 29 июня 10:37
ВБ окажет финансовую поддержку реформам в Узбекистане
Бизнес 29 июня 10:12