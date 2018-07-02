Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июля (Версия 2)

2 июля 2018 09:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:31)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июля установлен на уровне 1,7 и 1,9798 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

02.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9798

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2539

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0588

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8545

1 бразильский реал

1 BRL

0.4385

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1235

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.152

1 чешская крона

1 CZK

0.0762

1 чилийский песо

1 CLP

0.26

1 китайский юань

1 CNY

0.256

1 датская крона

1 DKK

0.2657

1 грузинский лари

1 GEL

0.6947

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.239

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1893

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7128

1 израильский шекель

1 ILS

0.4646

1 канадский доллар

1 CAD

1.2903

1 кувейтский динар

1 KWD

5.617

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4208

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0847

1 молдавская лея

1 MDL

0.1012

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2078

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.4527

1 российский рубль

1 RUB

0.027

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2448

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3912

1 турецкая лира

1 TRY

0.367

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1856

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.5349

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.151

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