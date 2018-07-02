Азербайджан участвует в заседании Избирательной группы ВБ и МВФ

2 июля 2018 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Польши Варшаве начало работу заседание Избирательной группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ). Азербайджан представлен в этой Группе, говорится в сообщении министерства финансов распространенном в понедельник.

Азербайджан на заседании представляет министр финансов Самир Шарифов.

Заседание, которое продолжится до 2 июля, организовано Национальным банком Польши и министерством финансов этой страны.

В рамках заседания, в котором участвуют официальные лица государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного банка, представители международных финансовых институтов, проведут интерактивные обсуждения по текущим вопросам с учетом глобальных и региональных перспектив по темам, представляющим интерес среди стран-членов Избирательной группы.

В рамках заседания также планируется проведение панелей по ряду тем.

В ходе визита предусмотрен ряд двусторонних встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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