В минналогов Азерайджана изменен процесс регистрации субъектов предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана внесены изменения в процесс регистрации субъектов предпринимательства.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве, комментируя структурные изменения в ведомстве.

Регистрация субъектов предпринимательства передается недавно созданному департаменту государственной регистрации и контроля учета. Департамент будет работать по адаптированию регистрации коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к современным требованиям, анализу базы данных учета и регистрации.

Сегодня в налоговых органах в области регистрации субъектов предпринимательства действует система «одного окна». Существует высокая прозрачность в области государственной регистрации юридических лиц и налогоплательщиков. Наряду с этим в мире в системе учета и регистрации применяется множество нововведений. Министерство по налогам будет также применять в национальной налоговой системе страны прогрессивные нововведения.

По словам гендиректора департамента по работе с документами и рассмотрению обращений граждан (секретариат) Нигар Алимовой, говорится в сообщении, все начинается с правильных учетных данных налогоплательщиков. Новая структура будет действовать в направлении повышения качества работы в области государственной регистрации, поставки в Азербайджан современных новшеств, построения более точной базы данных по учету и регистрации.

Стоит отметить, что главной целью структурных изменений в налоговой системе является обеспечение прозрачности в деятельности налоговых органов, формирование благоприятной бизнес-среды налогового администрирования, борьба с коррупцией и другими негативными случаями.

В сообщении также говорится о формировании новой апелляционной системы, которая будет способствовать предотвращению элементов коррупции в налоговой системе.

В министерстве отметили, что цель – повышение эффективности функционального управления в министерстве, укрепление контроля за налоговыми выплатами и деятельностью налоговых органов, построение современного администрирования с динамической структурой, служащего целям налоговой системы.

По словам Алимовой, основная цель создания новой структуру – это сведение к нулю элементов коррупции путем совершенствования апелляционного института в налоговых органах.

«Посредством этих структурных изменений формируется новый апелляционный институт, рассматривающий административные жалобы, что преследует цель более качественной организации работы функциональных структур, а также сокращение числа незаконных налоговых проверок, камеральных расчетов и мероприятий оперативного контроля, и свести к минимуму элементы риска в контрольных мероприятиях», - отметила Алимова.

Министерство по налогам доводит до сведения субъектов предпринимательства, что в системе учета и регистрации будут использоваться новые изменения.

Предусматривается повышение качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам.

Изменения в сфере обслуживания налогоплательщиков преследуют цель повышение качества обслуживания налогоплательщиков, организацию новых услуг на основе современного опыта, развитие существующей системы электронных и адресных услуг.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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