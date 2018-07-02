Создание МФЦА – хорошая возможность для Казахстана стать финансовым хабом – ВБ

БАКУ /Trend/ - Открытие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) является хорошей возможностью для Казахстана стать финансовым хабом.

Об этом сказал вице-президент Всемирного банка (ВБ) Сирил Моллер в интервью primeminister.kz (официальный сайт премьер-министра Казахстана).

«Я думаю, что создание МФЦА – хорошая возможность для Казахстана стать финансовым хабом для стран Центральной Азии. Это очень важно, так как Казахстан, таким образом, станет драйвером экономического роста в регионе. Создание сильного финансового центра в этом случае просто необходимо. Мы надеемся, что группа Всемирного банка сможет сотрудничать с МФЦА», - отметил он.

Говоря о сотрудничестве ВБ с МФЦА, Моллер сказал, что это зависит от того, насколько активно будут развиваться финансовые рынки капитала.

«В любом случае в начале июля, когда состоится официальный запуск этого центра, наша делегация сюда приедет», - добавил вице-президент ВБ.

Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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