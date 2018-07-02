Создание МФЦА – хорошая возможность для Казахстана стать финансовым хабом – ВБ

2 июля 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) является хорошей возможностью для Казахстана стать финансовым хабом.

Об этом сказал вице-президент Всемирного банка (ВБ) Сирил Моллер в интервью primeminister.kz (официальный сайт премьер-министра Казахстана).

«Я думаю, что создание МФЦА – хорошая возможность для Казахстана стать финансовым хабом для стран Центральной Азии. Это очень важно, так как Казахстан, таким образом, станет драйвером экономического роста в регионе. Создание сильного финансового центра в этом случае просто необходимо. Мы надеемся, что группа Всемирного банка сможет сотрудничать с МФЦА», - отметил он.

Говоря о сотрудничестве ВБ с МФЦА, Моллер сказал, что это зависит от того, насколько активно будут развиваться финансовые рынки капитала.

«В любом случае в начале июля, когда состоится официальный запуск этого центра, наша делегация сюда приедет», - добавил вице-президент ВБ.

Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китайская компания выкупила контрольный пакет акций стекольного завода в Казахстане
Казахстан 17:32
Ты жаждал крови…Азербайджанские каскадеры в историческом фильме Казахстана (ФОТО)
Культура 17:29
«Эйр Астана» объявляет тендер на приобретение вычислительной техники
Тендеры 17:04
КТК в июне увеличил отгрузку нефти
Энергетика 16:47
Австралия остановит прямую финансовую помощь Палестине
Другие страны 16:37
Обнародовано число Казахстанских туристов посетивших Турцию в январе-мае 2018 года
Туризм 16:17
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 15:52
Войсковая часть в Казахстане объявляет тендер на закупку лекарств
Тендеры 15:02
Филиал Нацбанка Казахстана объявил тендер на ремонт административного здания
Тендеры 14:29
КТК-Казахстан объявляет тендер на проведение аудита
Тендеры 14:19
Казахстанский фонд «Самрук-Қазына» сэкономил 1,5 млрд тенге
Казахстан 14:16
КТК-Казахстан объявляет тендер на ремонт дороги
Тендеры 12:32
Россия продлила запрет на транзит определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Россия 11:45
Казахстанская компания приступит к продаже автомобилей Hyundai в Узбекистане
Казахстан 11:20
В Казахстане значительно увеличились инвестиции в производство пищевых продуктов
Казахстан 10:42
Омбудсмены Казахстана и Испании договорились о расширении сотрудничества
Казахстан 10:21
Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями
Казахстан 10:18
Казахстанские военные моряки провели учения на Каспии
Казахстан 30 июня 13:36