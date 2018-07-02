Активы узбекских банков выросли почти вдвое

БАКУ /Trend/ - Активы коммерческих банков Узбекистана к 1 июня 2018 года составили 184,68 триллиона сумов, что на 91,2 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в понедельник сообщил Центральный банк Узбекистана.

Согласно информации, совокупный капитал банков вырос на 130,9 процента в отчетном периоде и превысил 23,458 триллиона сумов.

Кредитные вложения банков по состоянию на 1 июня 2018 года достигли 132,1 триллиона сумов, что на 57,8 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Согласно данным Центробанка, 33,5 процента кредитных вложений (22,14 триллиона сумов) было направлено в промышленность, 12,3 процента (8,1 триллиона сумов) – в транспорт и коммуникации, 8,2 процента (5,43 триллиона сумов) – в сельское хозяйство, 7,2 процента (4,73 триллиона сумов) – в торговлю и сферу общественных услуг.

Коммерческие банки Узбекистана выделили 12,99 триллиона сумов кредитов физическим лицам, что составляет 19,7 процента от общего объема кредитных вложений по состоянию на 1 июня 2018 года.

Объем привлечённых депозитов увеличился на 61,2 процента и составил 62,99 триллиона сумов.

По объему активов к 1 июня 2018 года лидируют Национальный банк Узбекистана (51,75 триллиона сумов или 28 процентов от всех активов банковского сектора Узбекистана), «Асака банк» (26,39 триллиона сумов или 14,3 процента) и «Узпромстройбанк» (25,43 триллиона сумов или 13,8 процента).

«Национальный банк Узбекистана» (38,07 триллиона сумов или 28,8 процента от общего объема кредитов), «Асака банк» (19,8 триллиона сумов или 15 процентов) и «Узпромстройбанк» (21,45 триллиона сумов или 16,2 процента) стали лидерами по объемы выделенных кредитов.

В тройку лидеров по объему капитала также вошли «Национальный банк Узбекистана» (5,36 триллиона сумов или 22,9 процента от общего объема капитала), «Асака банк» (3,15 триллиона сумов или 13,5 процента) и «Узпромстройбанк» (2,29 триллиона сумов или 9,8 процента).

В топ-3 по объему привлеченных депозитов вошли «Национальный банк Узбекистана» (11,89 триллиона сумов или 18,9 процента от общего объема привлеченных кредитов), «Асака банк» (7,42 триллиона сумов или 11,8 процента) и «Узпромстройбанк» (4,37 триллиона сумов или 6,9 процента).

Официальный курс на 2 июля – 7846,27 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.