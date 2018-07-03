Официальный курс маната к мировым валютам на 3 июля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля установлен на уровне 1,7 и 1,9776 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют 03.07.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9776 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2476 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0601 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8545 1 бразильский реал 1 BRL 0.4346 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1224 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1513 1 чешская крона 1 CZK 0.0758 1 чилийский песо 1 CLP 0.2584 1 китайский юань 1 CNY 0.2536 1 датская крона 1 DKK 0.2654 1 грузинский лари 1 GEL 0.6955 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2167 1 индийская рупия 1 INR 0.0247 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2327 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0118 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1895 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7093 1 израильский шекель 1 ILS 0.4641 1 канадский доллар 1 CAD 1.2882 1 кувейтский динар 1 KWD 5.615 1 казахский тенге 1 KZT 0.005 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1122 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4198 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0849 1 молдавская лея 1 MDL 0.1012 1 египетский фунт 1 EGP 0.095 1 норвежская крона 1 NOK 0.208 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.4491 1 российский рубль 1 RUB 0.0268 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2387 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3897 1 турецкая лира 1 TRY 0.3679 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0555 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1856 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0646 100 японских иен 100 JPY 1.5337 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1389

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