Устранены проблемы в работе алюминиевого комплекса в Гяндже

3 июля 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проблемы в работе Гянджинского алюминиевого комплекса Det-Al в связи с перебоями, возникшими в подаче электроэнергии, устранены, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам имущества, распространенном во вторник.

"В результате предпринятых оперативных мер была обеспечена бесперебойная деятельность электролизных ванн", - говорится в сообщении Госкомитета.

Алюминиевый комплекс - промышленное предприятие с коллективом более 1100 человек. Наряду с энергоемкостью комплекс действует на беспрерывной основе, и занимает важное место в ненефтяном экспорте страны.

В данный момент комплекс функционирует в нормальном режиме.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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