Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли за год более чем на 10%

3 июля 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец июня 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 548,6 миллиона долларов США (11,1 процента) - до 5 512,7 миллиона долларов.

Эти цифры приведены в статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За июнь резервы Центробанка выросли на 41,3 миллиона долларов, а с начала года - на 178,1 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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