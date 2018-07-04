Болгария наладит торгово-экономическое сотрудничество с узбекскими предпринимателями

4 июля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Болгария всецело готова к налаживанию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с узбекскими предпринимателями в свете осуществляемых в Узбекистане преобразований.

Об этом, как сообщает министерство внешней торговли, заявил председатель группы дружбы «Болгария-Узбекистан» в Народном собрании Болгарии Адлен Шукри Шевкед, во время встречи в узбекском министерстве.

В ходе встречи стороны обсудили современное состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений и интенсификации взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Болгарская сторона проявила большой интерес к проводимым в Узбекистане реформам в сфере либерализации внешней торговли и упрощения налоговой и таможенной процедур.

В ходе переговоров стороны также обсудили предстоящее заседание узбекско-болгарской межправительственной комиссии, а также проведение совместных бизнес-форумов и кооперационной биржи в формате B2B.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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