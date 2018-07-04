В министерстве по налогам Азербайджана серьезные кадровые перестановки

4 июля 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана произошли серьезные кадровые изменения, сообщили в среду Trend в министерстве.

Кадровые изменения связаны с новой структурой министерства, которая начала действовать с первого июля 2018 года.

В рамках изменений свою должность покинул советник министра по налогам Габиль Мамедов.

Кроме того, произошел ряд назначений в структурные единицы министерства. Так, Ульви Мансуров назначен генеральным директором департамента цифрового налогового администрирования, Джамал Гасымов - гендиректором департамента налогового аудита, Эльчин Мамедов - гендиректором департамента по обслуживанию налогоплательщиков, Алекпер Мамедов - гендиректором департамента государственной регистрации и контроля над учетом.

Изменения в структуре министерства осуществлены с целью исполнения задач по повышению прозрачности национальной экономики, эффективности функционального управления в министерстве по налогам, а также усиления контроля над выплатой налогов и деятельностью налоговых органов и построения современного администрирования, служащей целям налоговой системы.

В новой структуре аппарата министерства по налогам будут действовать аппарат министерства, департамент по работе с документами и рассмотрению обращений (секретариат), департаменты по налоговому аудиту, экономическому анализу и экспертизе, налоговой политике, контролю за исполнением налоговых обязательств, обслуживанию налогоплательщиков, государственной регистрации и контролю за учетом, контролю за исполнением двусторонних и многосторонних соглашений, координации деятельности местных структур, цифрового налогового администрирования, департаменты по человеческим ресурсам, финансам, внутренней безопасности, а также центр медиа и коммуникации.

Приказом министра по налогам были также внесены изменения в функциональную деятельность и распределение полномочий структурных единиц министерства.

В секретариате также создано управление по изучению административных жалоб. Новое управление будет осуществлять деятельность по предотвращению возможных коррупционных элементов и решению административных жалоб, поступающих от субъектов предпринимательства.

С целью унификации и повышения качества налоговых проверок в аппарате министерства создан департамент налогового аудита. Департамент будет осуществлять мероприятия по координации налогового контроля, проводимых в субъектах предпринимательства.

Также внесены изменения в структуру реорганизованного департамента по налоговой политике. Департамент, наряду с применением и усовершенствованием налогового законодательства, будет заниматься изучение вопросов налогообложения, макроэкономическими анализами, разработкой направлений налоговых реформ.

Была усовершенствована структура департамента обслуживания налогоплательщиков, Департамент усилит работу по информированию налогоплательщиков, а также осуществлению функциональных задач в области проведения мониторинга и анализа услуг.

В рамках проведенных изменений также были оптимизированы функциональные задачи структурных отделений.

(Автор: Анвар Мамедов)

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