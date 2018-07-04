Туркменистан развивает текстильную отрасль в северном регионе страны

4 июля 2018 17:47 (UTC+04:00)

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