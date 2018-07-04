ВТБ прогнозирует в 2018 году рост несырьевого экспорта Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - Годовой товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 2,5 миллиарда долларов, а Россию из Азербайджана уже превысил 500 миллионов долларов. Об этом сказал в среду журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.
По итогам 2017 года, по его словам, экспорт азербайджанской продукции в Россию увеличился порядка на 30 процентов по отношению к 2016 году,
Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером группы является правительство России, которой в лице Росимущества и министерства финансов принадлежат 60,9 процента голосующих акций, или 45,01 процента (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23 процента) от уставного капитала банка.
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