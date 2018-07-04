ВТБ прогнозирует в 2018 году рост несырьевого экспорта Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - Годовой товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 2,5 миллиарда долларов, а Россию из Азербайджана уже превысил 500 миллионов долларов. Об этом сказал в среду журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Это говорит о позитивной динамике в торговых отношениях двух стран. В этом году, по нашим оценкам, объемы товарооборота по итогам 2018 года превысят прошлогодние показатели. Возможно общая динамика будет не столь впечатляющей, но в объемах экспорта она будет больше",- сказал Кирин.