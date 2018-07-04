ВТБ прогнозирует в 2018 году рост несырьевого экспорта Азербайджана в Россию

4 июля 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Годовой товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 2,5 миллиарда долларов, а Россию из Азербайджана уже превысил 500 миллионов долларов. Об этом сказал в среду журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Это говорит о позитивной динамике в торговых отношениях двух стран. В этом году, по нашим оценкам, объемы товарооборота по итогам 2018 года превысят прошлогодние показатели. Возможно общая динамика будет не столь впечатляющей, но в объемах экспорта она будет больше",- сказал Кирин.

По итогам 2017 года, по его словам, экспорт азербайджанской продукции в Россию увеличился порядка на 30 процентов по отношению к 2016 году,

"Товарооборот между Россией и Азербайджаном находится на стабильном уровне.
Именно поэтому наш банк исходит из потребностей участников внешнеэкономической деятельности - экспортеров и импортёров, и будет предлагать им новые продукты",- сказал Кирин.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером группы является правительство России, которой в лице Росимущества и министерства финансов принадлежат 60,9 процента голосующих акций, или 45,01 процента (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23 процента) от уставного капитала банка.

(Автор: Гусейн Велиев)

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