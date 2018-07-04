Узбекистанцам станет легче покупать некоторые импортные потребительские товары

4 июля 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Узбекистане подешевеют импортные сыры, колбасные изделия и мороженое. Об этом, как передают узбекистанские СМИ, говорится в постановлении президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования».

Согласно утвержденным ставкам акцизного налога, акциз на сыры и колбасы снизится с 20 процентов до 10 процентов, на мороженое – с 30 процентов до 15 процентов.

Ранее Центральный банк Узбекистана сообщал, что в июне 2018 года цены на товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана снизились на 2,7 процента.

Снижение цен, прежде всего, связано с сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом если не учитывать цены на фрукты и овощи, то цены в среднем повысились на 0,8 процента. Значительное сдерживающее влияние на рост общего уровня цен оказало удешевление помидоров (на 66,7 процента), огурцов (52,6 процента), картофеля (45,7 процента) и яблок (35,8 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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