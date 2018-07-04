За год азербайджанский манат укрепился по отношению к турецкой лире на 20%

4 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам мая 2018 года курс азербайджанского маната укрепился по отношению к валютам большинства основных торговых партнеров страны по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из “Обзора экспорта”, опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Так, согласно отчету курс маната по отношению к доллару на конец мая 2018 укрепился по сравнению с показателем на конец мая 2017 года на 0,12 процента. По отношению к российскому рублю курс маната укрепился на 8,7 процента, а по отношению к турецкой лире - на 20,7 процента.

Исключением в отчетный период стал евро. Так, за год курс маната по отношению к единой европейской валюте подешевел на 4,3 процента.

Сравнительная таблица курса маната по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Азербайджана ("+" - укрепление маната, "-" - удешевление маната):

Валюта

Курс в мае 2017

Курс в мае 2018

Разница в %

USD

1,702

1,7

+0,12

EUR

1,9016

1,9829

-4,3

RUB

0,0274

0,03

+8,7

TRY

0,4798

0,3804

+20,7

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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