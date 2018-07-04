За год азербайджанский манат укрепился по отношению к турецкой лире на 20%

БАКУ /Trend/ - По итогам мая 2018 года курс азербайджанского маната укрепился по отношению к валютам большинства основных торговых партнеров страны по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, следует из “Обзора экспорта”, опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Так, согласно отчету курс маната по отношению к доллару на конец мая 2018 укрепился по сравнению с показателем на конец мая 2017 года на 0,12 процента. По отношению к российскому рублю курс маната укрепился на 8,7 процента, а по отношению к турецкой лире - на 20,7 процента.
Исключением в отчетный период стал евро. Так, за год курс маната по отношению к единой европейской валюте подешевел на 4,3 процента.
Сравнительная таблица курса маната по отношению к валютам стран-основных торговых партнеров Азербайджана ("+" - укрепление маната, "-" - удешевление маната):
|
Валюта
|
Курс в мае 2017
|
Курс в мае 2018
|
Разница в %
|
USD
|
1,702
|
1,7
|
+0,12
|
EUR
|
1,9016
|
1,9829
|
-4,3
|
RUB
|
0,0274
|
0,03
|
+8,7
|
TRY
|
0,4798
|
0,3804
|
+20,7
(Автор: Анвар Мамедов)
Твиттер: @Anvar_Mammadov
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